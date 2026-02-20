WEリーグの日テレ東京Vは20日、都内で練習を公開した。18日大宮戦の勝利で暫定首位に浮上し、22日は2位・INAC神戸をホームに迎え撃つ大一番。攻撃をけん引するMF塩越柚歩は「集中を切らさず90分間やること。自分たちのサッカーを信じてやり続けたら必ずチャンスはある」と意気込んだ。三菱重工浦和から電撃移籍した今季、キャリアハイを大幅に更新するリーグ2位の9得点。前半戦はワンタッチゴールが多かったが「得点を重ねるに