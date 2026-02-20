お笑いコンビ侍スライス（加藤＝38、門田＝38）が20日、「第55回NHK上方漫才コンテスト」（3月20日）の出場者発表、ブロック分け抽選会に出席した。数ある演芸コンテストの中でも長い歴史を誇り、上方演芸界においても若手の登竜門として位置付けられている賞レース。関西を拠点に活躍する結成10年以内の若手が対象で、今年は122組が出場。この日、最終予選が行われ、侍スライスの他に豪快キャプテン、シカノシンプ、ジョックロッ