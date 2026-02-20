午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３３４、値下がり銘柄数は１２２９、変わらずは２９銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、石油・石炭、医薬品、建設。値下がりで目立つのは証券・商品、輸送用機器、空運など。 出所：MINKABU PRESS