サクラメント・キングス vs オーランド・マジック日付：2026年2月20日（金）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 94 - 131 オーランド・マジック NBAのサクラメント・キングス対オーランド・マジックがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはサクラメント・キングスがリードし28-18で終了す