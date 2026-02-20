高温に関する早期天候情報（東北地方） 【画像】全国の天気を地方ごとに 令和８年２月１９日１４時３０分 仙台管区気象台発表 東北地方２月２５日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．３℃以上 東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２１日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれ