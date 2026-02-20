テックウインドは、取り扱いブランド「AKRacing」でスエード調ファブリック素材を採用した新作「FAURA（フォーラ）シリーズ」を2月25日に発売する。価格は5万9800円。座り心地・質感・耐久性を兼ね備えつつ、生活空間になじむアースカラーで、これまでにない落ち着きのあるAKRacingチェアとして開発された。●長時間の作業を支えるFAURAシリーズは、天然スエードのように柔らかな触感を再現したスエード調ファブリックが特徴。