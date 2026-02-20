【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBI が、ソニーPCL株式会社（以下、ソニーPCL）と共同制作したあらたな空間音楽体験プロジェクト『“INTO THE WORLD” YOASOBI -Concept Prototype-』を、3月11日から15日までの計5日間公開することが決定した。 ■音楽のより“多層的な没入体験”を実現！ 『INTO THE WORLD』は、音楽を“聴く”だけではなく、アーティストが作り出す音楽の世界へ全身で“入り込