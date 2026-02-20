20日15時現在の日経平均株価は前日比662.08円（-1.15％）安の5万6805.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は334、値下がりは1229、変わらずは29と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は139.05円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が121.94円、東エレク が84.23円、ファストリ が42.52円、イビデン が29.41円と続いている。 プラス寄与度トップは中外薬