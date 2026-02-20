2026年2月23日(祝)まで、資生堂のトータルメイクアップブランド「マキアージュ」による期間限定カフェイベント「白玉処MOCHillAGE」がZeroBase表参道で開催中。【写真】マキアージュと「PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI」がコラボした限定白玉スイーツ会場では2月21日(土)に発売されるマキアージュの新商品「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」、通称「白玉ファンデ美容液」をどこよりも早く試せるほか、同ブランド