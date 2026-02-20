ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間20日夜から21日早朝にかけて大会15日目が行われる。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！日本のメダル総数は、過去最高の前回北京五輪（22年）の18個を上回る「24個」（金5、銀7、銅12）。金メダルは98年長野大会の過去最多「5個」に並んでいる。大会15日目もメダルの可能性が高い競技が実施される。スピ