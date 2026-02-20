北朝鮮で、きのう、5年に一度開かれる北朝鮮最大の政治イベント「労働党大会」が開幕しました。労働党大会は、5年に一度開かれる北朝鮮の最高意思決定機関で、今後の政治や経済、国防などに関する国の方針が示されます。金正恩総書記は、開会のあいさつで「過去5年間のように、厳しく困難な環境を克服し大きな成果を上げた時はこれまでなかった」とし、「すべてが根本的に変わった」と自己評価しました。前回の党大会では、それま