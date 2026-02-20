西武の松本航投手（29）が20日、宮崎・南郷キャンプでケース打撃に登板し、西川、桑原を連続三振に打ち取るなど好投。「低めの見逃しという形でしたけど、指にある程度かかった球で三振取れたことは良かった」と手応えを口にした。昨季は故障もあって1軍での登板は3試合再浮上を誓う今季は始動を早めたことで仕上がりは順調だといい「そういうオフの過ごし方もありなのかなと思います」と今季の飛躍を期した。投球だけではな