俳優エリック・デインさん＝2007年9月、ロサンゼルス/Charley Gallay/Getty Images（CNN）米人気ドラマ「グレイズ・アナトミー 恋の解剖学」で知られる俳優エリック・デインさんが19日、亡くなった。53歳だった。広報担当者が発表した声明は、「エリック・デインが筋萎縮性側索硬化症（ALS）との勇敢な闘いの末、19日午後に死去したことを深い悲しみをもって共有する。彼は最期の日々を、大切な友人、献身的な妻、そして彼の世界の