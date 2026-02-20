ゲーミングPCが届いた！ セットアップ完了！ Windowsが起動し、最初にやることと言えば、そう「ベンチマーク」ですよね。ですよね？？せっかく大枚はたいて買ったゲーミングPCなんですから、どのくらいの実力があるのかしっかり知っておきたいのが人情というもの。そのため様々なサイトを巡り「PCMark」や「3DMark」、「Cinebench」、「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク」「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITI