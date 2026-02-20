【モデルプレス＝2026/02/20】格闘技イベント「RIZIN」のリングを彩る「RIZINガール2026」が、ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」とタッグを組み、メンバーの個人ファンクラブに加え、グループ全体の魅力を凝縮した「RIZINガール2026公式ファンクラブ」を開設。プラットフォームとして新たなエンターテインメント体験の提供を開始した。◆「RIZINガール」公式ファンクラブがスタート 日本最高峰