大人になっても大好きですみなさん、ごきげんよう。厳しい寒さが続いていますね。ウィンターよりウィンナーが大好きな石塚英彦です。さて今回は、少年期から私が愛してやまないお菓子をご紹介いたします。まずは天乃屋さんの「歌舞伎揚」です。彼とは付き合いが長い。物心がついた頃から友達です。私の母は、誰かが家に来るとわかると木のボウルに彼を山盛りにして食卓の中心に置いていました。生まれたのは１９６０年。「歌舞伎兄