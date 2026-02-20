資料：マスク 岡山県は20日、定点把握に基づく直近1週間（2月9日～2月15日）の新型コロナウイルス感染症の感染状況を発表しました。県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は77人で、１医療機関あたり1.54人（前週1.48人）でした。 一方、香川県の直近1週間（2月9日～2月15日）に県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関あたり患者数は1.65人（前週2.91人）でした。