◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。中井が通う勇志国際高校の公式インスタグラムでは、パブリックビューイングで盛り上がる様子や、１月に行われた壮行会の映像がアップされた。フリーの試合前は、ストーリーズが更新され「明日はみなさん