ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年3月4日（水）より開業25周年イベント「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」を開催。その一環として、ニューヨーク・エリアではクロミとマイメロディによる新ストリート・ショー『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』が3月27日（金）よりスタートします。このライブを最高に盛り上げるためのオリジナルグッズが、ショーの開催に先駆けて2026年3月26日（木）より登場！