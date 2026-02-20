高市早苗首相（６４）は２０日、国会で施政方針演説を行った。衆院選での大勝を受け、自民党の政権公約と、日本維新の会との連立政権合意に基づく政策実現を進めると強調し、「責任ある積極財政」を軸とした総合的な国力強化の道筋を示した。経済分野においては、国内投資の不足を指摘し、「危機管理投資」と先端技術などへの「成長投資」を官民連携で推進すると宣言した。毎年の補正予算を前提とした従来の予算編成と決別し、