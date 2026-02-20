HYBE LATIN AMERICAが手がけるラテンボーイグループ・SANTOS BRAVOS（サントス・ブラボス）が、20日に&TEAMのNICHOLAS、YUMA、JO、MAKIとコラボレーションした「KAWASAKI (&TEAM Remix)」をリリース。それに合わせ、オリコンニュースのメールインタビューに応じた。【ソロカット】ラテンのアイデンティティを放つSANTOS BRAVOSSANTOS BRAVOSは、アメリカ／メキシコ出身のDrew（ドリュー）、ペルー出身のAlejandro（ア