山下達郎のバンドへの参加や、中森明菜のヒット曲「DESIRE−情熱−」の編曲などで知られる、ギタリストの椎名和夫さんが死去したことが20日、明らかになった。享年73。椎名さんが所属したバンド・ムーンライダーズの公式Xなどで報告された。【Xより】ムーンライダーズ初代ギタリストを務めた椎名和夫さんへの追悼文椎名さんは、ムーンライダーズの初代ギタリストとして活動。バンドのXでは、結成30周年を記念した2006年公開の