【ソウル共同】韓国の尹錫悦前大統領は20日、戒厳令を巡り無期懲役を言い渡された19日の一審判決の一部内容に「納得し難い」とする立場を示した。戒厳令により多くの関係者を苦労させたとして「深くおわびする」とも表明した。