ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で日本の坂本花織、中井亜美、千葉百音を上回り、SP3位から逆転して金メダルを獲得したアメリカのアリサ・リウ選手（20）。その滑りはもちろんのこと、黒と金のストライプ状に染め上げた奇抜な髪形や、前歯にあしらったアクセサリー、黄金の衣装、天真爛漫・自由奔放を絵に描いたような表情も話題となり、「こんな選手がいたのか！」と驚いた人も多いかもしれない。アリサ・リウ選手