ロックバンド「ムーンライダーズ」の初代ギタリストで編曲家の椎名和夫（しいな・かずお）さんが死去したと２０日、同バンドの公式Ｘが発表した。７３歳だった。椎名さんは鈴木慶一らとムーンライダーズを結成。７７年に脱退した後は長年にわたって山下達郎のバンドメンバーとして活動したほか、音楽プロデューサーとしても活躍。中森明菜が日本レコード大賞を受賞した「ＤＥＳＩＲＥ−情熱−」など様々なアーティストの楽曲の