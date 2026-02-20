◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、昨季世界選手権女王のアリサ・リュウ（20＝米国）がフリーで1位となる150・20点、合計226・79点と圧巻の演技をみせ、SP3位からの逆転で金メダルを獲得。表彰台での坂本花織とのやり取りがネットで話題となった。リュウはミラノ五輪マ