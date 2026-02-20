全国的な中学受験がほぼ、終了した。年明けからは追い込みをかけるべくリュックにお弁当を手にした小学生が通塾する姿が見受けられた。希望の進路に進めた子やそうでなかった家庭もあるが、受験期の生活実態やお悩みはどんなものだったのだろうか。株式会社ｆｅｉｌｅＢが展開するオーガニックサプリメントブランド「レピールオーガニックス」が、中学受験を経験した子どもを持つ保護者364名を対象に「中学受験期の生活実態や