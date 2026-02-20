20日午後、三重県鳥羽市沖でおよそ500トンの貨物船と遊漁船が衝突する事故があり、遊漁船に乗っていた2人が心肺停止、1人が行方不明となっています。鳥羽海上保安部によりますと、20日午後1時前、鳥羽市国崎町沖で、貨物船の船長から「5分ほど前に漁船か何かと衝突した」と通報がありました。この事故で、13人が乗っていた遊漁船が沈没したとみられ、全員が海へ投げ出されました。その後、海保などが11人を救助し病院に搬