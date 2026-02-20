【モデルプレス＝2026/02/20】3⽉14⽇に国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催される『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）より、追加出演者が発表された。【写真】20歳櫻坂46メンバー「美脚が眩しすぎる」ミニ丈コーデ◆CUTIE STREET「TGC」メインアーティストに決定メインアーティスト第4弾として、アソビシステムによるプロジェクト「KAWAII