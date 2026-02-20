BTS・Vの“私的メッセージ”が、裁判資料として提出されていた。予想外の展開に、本人が直接言及した。【写真】BTS・V、“ベッド写真”が流出？2月20日、Vは自身のインスタグラムを通じて「知人だったため共感しながら交わした、私的な日常の会話の一部だ」と説明し、問題となっているメッセージの性質を明確にした。さらに「僕はどちらか一方の側に立つ意図はまったくない」と強調し、今回の争いにおいて特定の人物を擁護する立場