キリンビバレッジは3月3日より、機能性表示食品「キリン おいしい免疫ケア セラミドプラス」(100mlPET/税抜希望小売価格169円)を全国で発売する。コロナ禍以降の健康意識の高まりを背景に「おいしい免疫ケア」シリーズは成長を続けており、2025年は前年比約3割伸長した。20〜60代まで幅広い層に支持が広がる中、次の成長領域として同シリーズとして初めて肌ニーズに対応した商品を投入する。