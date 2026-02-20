BTSのカムバックライブのチケット予約詳細が公開された。BTSは、3月21日にソウル・光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブ「BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG」を開催する。【関連】BTSカムバックライブ、2月23日よりチケット予約開始2月20日、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」に告知が掲載され、観覧に関する具体的な案内が発表された。告知によると、観覧エリアへの入場はWeverseグローバル予約購入者を対象とし