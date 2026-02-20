味の素冷凍食品は、鶏もも肉にソイプロテインを独自配合し高たんぱく化を実現した〈たんぱく鶏もも唐揚げ1kg袋〉を2月19日より、「味の素冷凍食品 楽天市場店」チャネル限定で発売した。同店での価格は1パック税込2,680円。同品は、ソイプロテイン特有のにおいをやわらげる配合技術(特許出願中)によって肉本来の風味と食感を両立させた、高たんぱくでありながらジューシーなから揚げ。100g(3〜4個)当たりたんぱく質17.3gを含有し、