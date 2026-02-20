マスク資料 岡山県は20日、定点把握に基づく直近1週間（2月9日～2月15日）のインフルエンザの感染状況を発表しました。県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は1495人で、１医療機関あたり29.90 人（前週27.52人）でした。地域別では、備中地域（45.60人）、岡山市（38.17人）、倉敷市（33.25人）が多くなっています。岡山県は2025年11月28日にインフルエンザ警報を発令しています。 一方、香川県の