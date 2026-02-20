八神純子が、プロデューサー／ベーシストの後藤次利とともにまわるクラブツアー『The Night Flight』を5月よりビルボードライブ横浜、東京、大阪にて開催する。 （関連：八神純子、タケカワユキヒデ、幸田浩子、尾崎裕哉、ASKA……ポップス＆オーケストラによるチャリティーイベントで名曲披露） 本ツアーでは、前回に続き今剛（Gt）、林立夫（Dr）、佐藤準（Key）を迎え、