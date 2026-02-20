版三はアクションRPG『NieR:Automata（ニーア オートマタ）』とのコラボレーションによる浮世絵木版画「ヨルハ二号B型」を発売する。 【画像あり】職人たちによる「2B」浮世絵木版画の制作過程 本作の絵師は、『NieR』シリーズの始まりとなった『NieR Replicant/Gestalt』のキャラクターデザインを手掛け、その唯一無二の世界観を形作ってきたD.Kだ。 文化庁の「重要民俗文化財選定保存技