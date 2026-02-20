連日熱戦が続く、ミラノ・コルティナオリンピック。２月２０日時点で日本のメダルの数は計２４個と、冬季オリンピックで過去最多を更新しています。なぜここまで日本は強くなったのか？その背景には、スポーツとは切っても切れない「お金」の事情があるようです。メダルラッシュの裏側について、元ＪＯＣ勤務の五輪アナリスト・春日良一氏、オリンピックの歴史に詳しい環太平洋大学・真田久教授に聞きました。今大会は過去最