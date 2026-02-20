兵庫県警は２０日、県警本部の警備部門に所属する２４歳の男性巡査を、停職３か月処分（懲戒処分）としました。監察官室によりますと、男性巡査は去年７月、警察施設の敷地内に現金９万円などの入った財布が落ちているのを見つけ、届けずに横領したということです。■財布「神戸市内の海に投棄した」同僚が「財布が盗まれたと思う」と申告して発覚、男性巡査は現金９万円を飲食や車検費用に充てたといい、財布は「神戸市内の海に投