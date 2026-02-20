20日、小泉進次郎防衛大臣は閣議後の記者会見において、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設を巡り、フリー記者との間で8分にも及ぶ激しい論戦を繰り広げた。【映像】小泉大臣がキッパリとした拒絶した瞬間（実際の様子）論争の焦点は、米国防総省が米議会付属の政府監査院（GAO）に対し、「十分な長さの代替滑走路を確保しなければ普天間を返還しない」と回答していたとする報道の真偽と、日米間の認識の齟齬についてであった