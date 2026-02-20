全国で1週間に報告されたインフルエンザの感染者数が6週ぶりに減少しました。一方、35の都府県で「警報レベル」の基準を超えています。厚生労働省によりますと、今月15日までの1週間に全国およそ3000の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり「41.44人」でした。前の週からわずかに減って、6週ぶりに減少しました。一方、35の都府県では「警報」の基準である30人以上となっていて、感染者数が最も多い