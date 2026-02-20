俳優の藤木直人（53）が20日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。スタジオゲストの女優・田中麗奈（45）について語った。田中とは家族ぐるみの付き合いという藤木。出会ったのは26年前、友人が会食の席に連れてきたのが田中だったといい「その時にうちの奥さんと意気投合して。それから毎日のように会っていたみたい。それで仲良くなりました。僕が麗奈の家に行くこともありますし。麗奈がうちに遊びに来ることも