千葉県の市川市動植物園で昨年７月に生まれた雄のニホンザル「パンチ」（６か月）は、母ザルの育児放棄が原因で人工哺育で育てられた。今年１月にサル山に戻った子ザルの心の支えは、オランウータンの大きなぬいぐるみだ。「母親」に寄り添うようにぬいぐるみに抱きつきながら、懸命に群れになじもうとする姿が来園者だけでなく、ＳＮＳで人気となり、多くの人の心を和ませている。（柴田洋希）小さな体で倍もの大きさのぬいぐ