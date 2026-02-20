MLB・カブスの今永昇太投手が、日本時間20日にキャンプ2度目となるライブBPに登板。現在の手応えや思いについて明かしました。この日は制球を乱す場面もありましたが、ヒットは許さず。「自分のやりたいことができた」と振り返ります。いつもと違う環境下でもしっかり自分の思った動きができるかを意識していたそうで「フォームの乱れっていうのは特になかったんで、そこは良かったかなと思いますね」と振り返りました。 出力も出