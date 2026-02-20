ＧＬＥＡＴは「ＬＩＤＥＴＵＷＦＶｅｒ．８」（３月８日、東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧ）で、ＬＩＤＥＴＵＷＦ世界王者の中嶋勝彦（３７）が渡辺壮馬（２７）を相手にＶ８戦を行うと発表した。中嶋は１１日の後楽園大会で青木真也を下しＶ７に成功。その試合後「敵なし」の状態で次期挑戦者に名乗り出る選手も現れなかったことを受けて「もう封印しちゃってもいいんじゃないか」と禁断の?王座封印?を視野に入れた。これに