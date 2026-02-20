◆２軍練習試合日本ハム―中日（２０日・名護）日本ハムのエドポロケイン外野手が、１３打席ぶりとなる一打を放った。４回２死走者なしで打席に入ると、３ボールから中日の２番手・有馬の低め１３９キロを打ち返した。ゴロで二遊間を破る中前打。１３打席、１２打数ぶりの安打に、一塁を回ったところでわずかに白い歯がこぼれた。エドポロは、８日の阪神戦（名護）で２安打を放ち１軍昇格を勝ち取ったが、その後は対外試合