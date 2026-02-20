まさに世界がうらやむ３ショットだ。ドジャース大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）との笑顔の３ショットを投稿した。米アリゾナ州グレンデールでスプリングトレーニング中のドジャースが公式ＳＮＳにアップしたものを大谷が転載した。この日、チームは公式の写真撮影日「フォトデー」を迎えており、シーズン用の写真撮影