巨人・杉内俊哉投手チーフコーチが２０日、沖縄那覇キャンプでブルペン入りした新助っ人３投手を「異次元」と表現し、１年目からの活躍に期待した。この日は新外国人のウィットリー、マタ、ハワードがそろって投球練習。阿部監督も見守る前で変化球、クイックモーションなどを交えて実戦モードで投球した。いずれも先発ローテーション候補に挙がる大型右腕。同コーチは「期待しています。ウィットリー、マタ、ハワード、この３