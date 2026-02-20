これからピークを迎えるスギ花粉。症状が強く出る前に、基本の対策を見直しましょう。花粉を「浴びない・付着させない・持ち込まない」ことが、セルフケアの鉄則。医師の山西敏朗先生に、今すぐ実践できる8つの心得を教えていただきました。花粉を寄せつけない8つの心得花粉情報に注意花粉の飛散量は日によって変わります。天気予報や自治体などの花粉情報を確認し、多い・非常に多い日は対策を強化して。飛散量の多いときは外出を