NZドルドルは昨日安値割り込んだ後もみあい＝東京為替 NZドルドルは昨日の安値0.5946を昼前に下回り、0.5938を付けた。その後安値圏もみ合い。NZ中銀のチーフエコノミストが早急な利上げに慎重姿勢を見せたことが売りにつながった。利上げ期待の強い豪ドルとの対比も見られる。 NZDUSD 0.5949