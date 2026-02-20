東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 消費者物価指数（1月）08:30 結果1.5% 予想1.6%前回2.1%（前年比) 結果2.0% 予想2.0%前回2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 高市首相 「成長のスイッチ」を押して、押して、押して、押して、押しまくる 財政規律に十分配慮した財政政策こそが「責任ある積極財政」 市場の信認を損なう野放図